أسواق
المهاجرون يحيون الاقتصاد
نفاد كبير لسيارات الكراء وحركة نشيطة في العديد من القطاعات أعطت التوجيهات الملكية بشأن تخفيض أسعار الطيران والبواخر أمام المهاجرين المغاربة دفعة قوية للسياحة الداخلية، ولنشاط عدد من القطاعات المرتبطة بمهن السياحة مثل المطاعم والمقاهي وكراء السيارات. وتعيش أغلب المدن المغربية عودة الحياة إلى طبيعتها، من خلال استئناف الأنشطة والخدماتأكمل القراءة »
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