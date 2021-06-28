الملك يهنئ رئيس جيبوتي بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إسماعيل عمر جليه، رئيس جمهورية جيبوتي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عمر جليه، مقرونة بأصدق المتمنيات لشعب جيبوتي الشقيق بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أشيد بما يربط بين بلدينا من وشائج الأخوة والتقدير المتبادل، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين”.