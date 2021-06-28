الصباح الفني
رسوم في مهرجان بني عمار
جداريات في القصبة و»سينما السطوح» لعرض برامج وثائقية أعلنت جمعية إقلاع للتنمية المتكاملة عن تنظيم تظاهرة بني عمار التشكيلية، للسنة الثانية على التوالي، من 22 إلى 24 يوليوز المقبل، تعويضا لمهرجان بني عمار زرهون، بما يستجيب لاحترازات مرحلة الوباء، وأوضحت الجمعية أن هذه التظاهرة، التي تنظم بدعم من وزارة الثقافةأكمل القراءة »
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