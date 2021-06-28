الصباح الفني
قالوا
الإبراهيمي كتبت الممثلة فاطمة الزهراء الإبراهيمي، تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “كل لحظة سعيدة هي نعمة يجب أن نكون ممتنين لها”. حاجي كتب المطرب والمنشد مروان حاجي تدوينة على صفحته في فيسبوك قال فيها “ما الحياة إلا دين مؤقت، وما هذا العالم إلا تقليد هزيل للحقيقة”. عكرود كتبت الممثلة سناءأكمل القراءة »
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