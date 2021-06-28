وطنية
دورة “الأشواط الإضافية” بالبيضاء
رفض عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة الحضرية للبيضاء، تسليم مفاتيح عاصمة المال والأعمال، قبل الدعوة إلى دورة لمجلس المدينة خارج الوقت القانوني، للحسم في 25 نقطة في قطاعات مختلفة، لا يحمل الكثير منها طابع الاستعجال والاستثناء. وعلى نحو مفاجئ، توصل أعضاء مجلس المدينة بدعوات لحضور أشغال اللجان الوظيفية في الماليةأكمل القراءة »
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