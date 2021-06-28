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خاص

أزمة التوجيه ومحدودية الاختيارات

منذ دقيقتين
آباء تائهون وتلاميذ حيارى في ظل غياب التأطير وارتفاع أسعار المعاهد لا تدوم ساعات الفرح بنيل شهادة الباكلوريا، إلا ساعات قليلة. التفوق ليس إلا بداية معاناة الآباء وحيرة للناجحين، خاصة من ذوي التخصصات العلمية والتقنية، الذين يجدون أنفسهم حيارى بين المؤسسات الخاصة العليا أو السفر إلى الخارج، وأملهم استكمال دراساتهمأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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