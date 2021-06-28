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الفيلالي تطرح “مع الأيام”
صدر حديثا للشاعرة والزجالة سناء ليلاني الفيلالي مجموعة شعرية وزجلية اختارت لها عنوان “مع الأيام”. المجموعة الجديدة للفيلالي تضم خمسين نصا منظوما بالفصحى والدارجة المغربية، وتنوعت مواضيعها بين الاجتماعي والعاطفي والقومي والوطني والتأملي. ومن بين القصائد التي يتضمنها الديوان هناك قصيدة بعنوان “صحرائي مغربية” وأخرى عن “كورونا” ترصد فيها بعينأكمل القراءة »
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