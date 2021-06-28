اذاعة وتلفزيون
“هادي والتوبة” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الاثنين)، ابتداء من الساعة التاسعة و50 دقيقة، على موعد مع حلقة من البرنامج الاجتماعي “هادي والتوبة”، من إعداد وتقديم حسن الرميد، وهو البرنامج الذي ينجز بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تولت أيضا عملية التنسيق مع المندوبية العامة للسجون. وتخصص كل حلقةأكمل القراءة »
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