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خاص

ضعف التأهيل وزيف التوجيه

منذ دقيقتين
الباحث الإيبوركي يتحدث عن أزمة التعليم الجامعي ترسخت في الأذهان، خلال العقود الأخيرة بالمغرب أن المؤسسات الجامعية التقليدية صارت ملجأ من لا ملجأ له من الطلبة الحاصلين على شهادة الباكلوريا، لدرجة أن الفضاء الجامعي فقد الكثير من بريقه بسبب تكريس هذه النظرة التشاؤمية. وفي هذا السياق يقول الباحث عمر الإيبوركيأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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