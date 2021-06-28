وطنية
شراكة تربوية بالبيضاء لتعزيز التسامح
أشرف أندري أزولاي مستشار جلالة الملك، والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موكادور، الجمعة الماضي، على مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين جمعية الصويرة موكادور، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة البيضاء سطات، ومركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري، التي احتضنتها مؤسسة التفتح للتربية والتكوين «البشيري» بالدار البيضاء. وجرى توقيع الاتفاقية بين كلأكمل القراءة »
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