الأولى
رفع درجة اليقظة بسبب “دلتا”
رفع المغرب درجة اليقظة في مواجهة وباء كورونا، بسبب متحور “دلتا”، الذي انتشر، أخيرا، بسرعة في 92 دولة، وأعاد عقارب الساعة إلى الصفر بإغلاق مدن مثل سيدني، أكبر مدن أستراليا، وتشديد المراقبة الصارمة في تونس، بسبب ارتفاع عدد حالات المصابين. وقالت مصادر “الصباح” إن السلطات الصحية المختصة أخبرت المسؤولين بأهميةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا