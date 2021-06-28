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إصدار جديد حول “تقرير المصير”
يركز على أهمية الأشكال الحديثة لتقرير المصير وعلاقته بحق التدخل الدولي صدر، في الآونة الأخيرة، للباحث محمد بنيوسف، مؤلف جديد حول موضوع “حق الشعوب في تقرير المصير، صور ومقاربات منهجية”، عن دار النشر سليكي أخوين بطنجة، ويقع في 463 صفحة من الحجم المتوسط، قام بتقديمه جعفر بنموسى. وركز الكتاب علىأكمل القراءة »
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