وطنية
طبيب جراح وكيلا للائحة “الوردة” بتطوان
اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية طبيبا جراحا لخوض الانتخابات الجماعية المقبلة بجماعة تطوان. فخلال حفل استقبال، عقد الأسبوع الماضي، استقبل إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الدكتور سعد الركراكي، الطبيب الجراح المعروف بتطوان، إذ تمت تزكيته لخوض الانتخابات المحلية وكيلا للائحة حزب «الوردة» بدائرة تطوان. وحسب مصادرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا