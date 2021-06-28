الصباح الفني
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يتزوجان للمرة الثانية بعدما فقد الزوج ذاكرته أقام زوجان أمريكيان حفل زفاف للمرة الثانية بعد أن فقد الزوج ذاكرته نتيجة إصابته بمرض ألزهايمر. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سلب مرض ألزهايمر من بيتر مارشال (56 عاما) ذاكرته ببطء، ومحا المرض ذكرى حفل زفافه الأول الذي أقيم قبل نحو 12 عاما،أكمل القراءة »
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