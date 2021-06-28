اذاعة وتلفزيون
تعيين أطر في “دار البريهي”
أصدر فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون يوم ثامن عشر يونيو الجاري قرارات بتعيين عدد من الأطر في مناصب المسؤولية. وتم تعيين مجموعة من رؤساء القطاعات والمصالح، إذ شملت رئيس مصلحة الصيانة الإذاعية بالمديرية التقنية، ورئيس مصلحة الاستغلال الإذاعي بالمديرية التقنية، ورئيسة مصلحة إنتاج المعلوميات بمديرية أنظمةأكمل القراءة »
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