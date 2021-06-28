الرياضة
الدميعي يحتج على التحكيم
احتج هشام الدميعي، مدرب الكوكب المراكشي، على حكم المباراة التي جمعت فريقه برجاء بني ملال، الجمعة الماضي، ضمن الدورة 28 من البطولة الاحترافية القسم الثاني، بالملعب الشرفي ببني ملال وانتهت المباراة بنتيجة هدف لمثله. واعتبر الدميعي أن حكم الوسط لم يكن عادلا، بعد أن حرم فريقه من ضربتي جزاء فضلاأكمل القراءة »
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