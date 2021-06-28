حوادث
إيقاف متهمين بالاتجار بالبشر
أسفرت عملية أمنية باشرتها فرقة الدرك الملكي بالناظور، الخميس الماضي، على ضوء معلومات دقيقة توصلت بها، عن إجهاض محاولة للهجرة السرية على متن قارب مطاطي انطلاقا من أحد شواطئ قرية أركمان بالإقليم. وأفادت مصادر مطلعة أن هذه العملية مكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف شخص، في حين تمكن ثلاثة منأكمل القراءة »
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