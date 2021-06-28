الرياضة
شبح الإضراب يعود إلى طنجة
احتوى مكتب اتحاد طنجة لكرة القدم تمردا وشيكا للاعبين، بعدما قرروا إعلان الامتناع عن التدريب، احتجاجا على عدم توصلهم ببعض مستحقاتهم المالية، خصوصا الرواتب وجزء من منح التوقيع ومستحقات الكراء. وخرج اجتماع لمكتب الفريق، بقرار توفير راتبين للاعبين، وتسديد واجب الأكرية، مع تقديم وعود بتسوية باقي المستحقات العالقة في أقربأكمل القراءة »
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