وطنية
الجزائر ضد التيار بالبرلمان العربي
انحياز مفضوح لإسبانيا يؤكد أن المغرب يشكل عقدة للنظام العسكري وأبواقه كـان موقـف ممثل الجزائـر بالبرلمان العربي نشازا مرة أخرى، مؤكدا أن عقدة المغرب لا تعني النظام الحاكم، والذي يقوده العسكر فقط، بل إن معاداة الجارة الشرقية لحقوق المغرب ومصالحه، أصبح عقيدة تشمل حتى من يفترض فيهم تمثيل الشعب الجزائري،أكمل القراءة »
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