الرياضة
الغيابات تزيد معاناة “الماص”
يفتقد المغرب الفاسي حارسه محمد أمين البورقادي في مباراته، اليوم (السبت)، أمام مضيفه المغرب التطواني، لحساب الدورة 23 من منافسات القسم الأول، بسبب جمعه أربع بطاقات صفراء. وسيعوض البورقادي الحارس أيمن مجيد، كما يغيب صلاح الدين الوالي العلمي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة حسنية أكادير. ويستمر غياب المدافعينأكمل القراءة »
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