الرباط .. ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق في المغرب

تنعقد ورشة عمل حول “الفرص والتحديات لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب”، يوم الاثنين المقبل في الرباط، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح بلاغ مشترك للمنظمين أن هذه الورشة، التي تنظم بمبادرة من رئاسة جامعة محمد الخامس، وكلية العلوم بالرباط، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، والشبكة المغربية للعلوم والهندسة البحرية، ونادي الفنون التشكيلية، ستقام في رحاب كلية العلوم بالرباط.

وأضاف البلاغ أن هذا الحدث، الذي ينظم بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات 2021 تحت شعار “المحيط .. الحياة وسبل العيش”، ويوم البيئة العالمي 2021 تحت شعار “استعادة النظم البيئية”، يهدف إلى المساهمة في عملية التنمية المستدامة التي يقوم بها المغرب منذ “ريو” 1992.

كما تهدف هذه الورشة، حسب البلاغ، إلى التحضير لمشاركة المغرب في “عقد علوم المحيطات (2021-2030) من أجل التنمية المستدامة”، مبرزا أنها تعد أيضا خطوة حاسمة لتقييم الإجراءات والاستراتيجيات المعتمدة لفائدة المحيط والاقتصاد الأزرق.

وأبرز المصدر ذاته أنه من المتوقع أن يحضر هذا الحدث ما يقرب من 130 مشاركا، بمن فيهم صناع القرار والفاعلون الحكوميون، وممثلو السلطات البحرية والموانئ، وخبراء تقنيون، وممثلو المجتمعات المحلية، والجهات الفاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني، علاوة على فنانين وطلبة.

ويتضمن برنامج هذه الورشة جلستين شفويتين لتقييم إجراءات وبرامج القطاعات الوزارية لصالح البحث العلمي في علوم البحار والاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى استعراض حالة وجودة النظم البيئية الساحلية والبحرية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الورشة تتضمن، أيضا، مائدة مستديرة تروم تحديد الفرق العلمية الوطنية والبرامج والشراكات التي يمكن عقدها لمشاركة المغرب في “عقد علوم المحيطات (2021-2030) من أجل التنمية المستدامة”.

كما ستعرف هذه الورشة، وفقا للبلاغ، إقامة معرض جماعي للأعمال الفنية لرسامين معروفين وفنانين شباب من نادي الفنون التشكيلية حول موضوع “المحيط مصدر الحياة – فلنستعيد أنظمته البيئية”.