وطنية
اندحار الطبقة المتوسطة يهدد النموذج التنموي
الاستقلال يحذر من هوة التفاوت الاجتماعي ويستعجل إجراءات تحسين الدخل وتخفيف العبء الضريبي حذرت رابطة الاقتصاديين التابعة لحزب الاستقلال من اتساع هوة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، التي من شأنها أن تنسف الطبقة الوسطة وترهن تنزيل النموذج التنموي الجديد، إلا إذا اتخذت تدابير استعجالية لتحسين وتخفيف العبء الضريبي. وأوصى الذراع الاقتصادي لـ “الميزان”أكمل القراءة »
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