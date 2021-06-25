حوادث
״القرطاس״لإيقاف تجار مخدرات بسطات
اضطرت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية سطات، أول أمس (الأربعاء)، إلى استعمال السلاح الوظيفي لإيقاف تجار مخدرات بحي سيدي عبد الكريم الشعبي بالمدينة. وحاولت عناصر أمنية اعتقال تاجر مخدرات مبحوث عنه، لكنه حاول الاعتداء على شرطي بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، ما دفع رجال الأمن إلى إطلاق عيارات نارية،أكمل القراءة »
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