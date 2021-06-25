مجتمع
غموض يلف مصير “الكباريهات”
في الوقت الذي أعلنت فرنسا السماح بإعادة فتح النوادي الليلية في التاسع من يوليوز المقبل، في إطار إجراءاتها للتخفيف من القيود المفروضة على المواطنين بسبب انتشار فيروس “كورونا”، ما زالت الوضعية غامضة في المغرب بالنسبة إلى قطاع “الكباريهات” والملاهي الليلية، الذي عانى كثيرا بسبب الجائحة وشهور الإغلاق الطويلة والمستمرة. ويتحدثأكمل القراءة »
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