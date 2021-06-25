حوادث
الحبس لهاتك عرض قاصر بمكناس
توبع بجناية تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة متهم عشريني لارتكابه جرائم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وهتك عرض قاصر بالعنف ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا، مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. وتعود وقائع النازلة كما هو ثابتأكمل القراءة »
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