وطنية
أخنوش يحاصر رباح بمعقله
«التجمع» يستقطب رجال أعمال وأطباء ومقاولين وحرفيين ورياضيين كانوا من زبناء «بيجيدي» نجح حزب عزيز أخنوش في تقوية أجهزته التنظيمية بإقليم القنيطرة، ومحاصرة عزيز رباح في معقله الانتخابي، من خلال استقطاب عدد من رجال الأعمال وحرفيين ورياضيين وأطباء ومقاولين، استعدادا للانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية المقبلة. وحسم التجمع في الاسم الذيأكمل القراءة »
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