الرياضة
احتفالات في إقصائيات الطائرة بأكادير
المنتخب الوطني للإناث يبدأ الدورة بفوز على السودان فاز المنتخب الوطني للإناث للكرة الطائرة الشاطئية، أول أمس (الثلاثاء)، في أكادير، على المنتخب السوداني، بجولتين لصفر، لحساب الإقصائيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو الأولمبية 2020، المستمرة إلى غاية الاثنين المقبل. وتضم إقصائيات الإناث 20 فريقا، مقابل 24 فريقا في إقصائيات الرجال، إذأكمل القراءة »
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