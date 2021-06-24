اذاعة وتلفزيون
مكتب حقوق المؤلفين يفتتح فرعا بالعيون
افتتح، أخيرا، المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، فرعا جهويا له بالعيون، هو الأول بالأقاليم الجنوبية في إطار سعيه لتقريب خدماته من سكان الصحراء المغربية وتمكين مختلف المبدعين والفنانين والموسيقيين والكتاب والشعراء من تسجيل أعمالهم وإبداعاتهم الأدبية والفنية. وأشرفت دلال المحمدي العلوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة، على افتتاح هذا الفرعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا