أسواق
وزارة النقل وصية على التنظيم
تعديل مرسوم 1970 المنظم لشروط استغلال كراء السيارات يعود المرسوم المنظم لشروط استغلال السيارات المكراة بدون سائق إلى 1970، وهو المرسوم الذي جرى تعديله في مارس 1999. ويوجب المرسوم في فصله الأول على كل شخص ومقاولة تقوم ولو بصفة عرضية بكراء سيارات خاصة بدون سائق أن يوجه تصريحا يحرر فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا