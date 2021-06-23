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أسواق

كراء السيارات… الانتعاشة

منذ ساعتين
القطاع يستعيد أنفاسه من أضرار الجائحة بفضل تدفق المهاجرين جوا أعاد فتح الأجواء الأمل إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، التي ترتبط حياتها بالنشاط السياحي، من قبيل الفنادق والنقل السياحي وكراء السيارات.وخلف القرار الملكي القاضي بمنح تحفيزات في أسعار التذاكر على متن طائرات الخطوط الملكية المغربية، وتعبئة أسطول الشركة والاستعانة بطائراتأكمل القراءة »


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