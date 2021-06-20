الرباط… تنظيم نهائيات البطولة الوطنية لألعاب القوى الخاصة بذوي الإعاقة

نظمت الجامعة الملكية المغربية لرياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، أمس (السبت)، نهائيات البطولة الوطنية لألعاب القوى للموسم الرياضي 2019 -2020، وذلك بملحق المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وعرفت هذه النهائيات مشاركة 33 جمعية من مختلف مدن المملكة و 300 عداء وعداءة مؤهلين عن الملتقيات الوطنية، تباروا في 195 مسابقة، بالإضافة إلى مشاركة عناصر المنتخب الوطني التي ضمنت تأهلها إلى دورة الألعاب البارالمبية، المقررة بطوكيو.

وفي مايلي نتائج البطولة الوطنية لألعاب القوى..

— الإعاقة الحركية:

1- جمعية التحدي للأشخاص في وضعية إعاقة- الرباط (25 ذهبية و5 فضية و2 برونزية)

2- نادي أصدقاء فاس للأشخاص المعاقين- فاس (17 ذهبية و11 فضية و6 برونزية)

3- جمعية أبناء فاس لذوي الاحتياجات الخاصة-فاس (14ذهبية و10 فضية و9 برونزية)

— الإعاقة السمعية:

1- الجمعية المغربية لأصدقاء المعاقين جسديا- فاس (7 ذهبية و2 فضية)

2- جمعية زيما الشماعية للأشخاص المعاقين (2 ذهبية و2 فضية)

3- جمعية العهد الجديد للمعاقين- بن سليمان (2 ذهبية)