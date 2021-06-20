الأرجنتين… تقديم مساعدات غذائية للمعوزين في بوينوس آيريس

قدمت سفارة المغرب لدى الأرجنتين مواد غذائية أساسية لمؤسسة محلية تعمل على مساعدة الساكنة المعوزة والمحتاجين في العاصمة الأرجنتينية.

وسلم سفير المملكة في بوينوس آيريس، يسير فارس، هذه المساعدات، التي تتكون من حوالي 800 كيلوغرام من المواد الغذائية، إلى رئيس العلاقات المؤسساتية في مؤسسة “أبراثا أرخينتينا”، القس بابلو ريبيتو.

وأعرب ريبيتو، في تصريح لـ(ومع)، أمس (السبت)، عن امتنانه لسفارة المملكة على هذه “المساهمة السخية التي ستسمح للمؤسسة بتخفيف معاناة الساكنة المعوزة في الأحياء الفقيرة” بجنوب العاصمة الأرجنتينية، مشيرا إلى أن مهام “أبراثا أرخينتينا” تتمثل في إعداد وتوزيع وجبات الطعام على الأسر التي تمر بلحظات صعبة إثر فقدان الوظائف ومصادر الدخل بسبب وباء كورونا.

وأضاف أن الدعم، الذي قدمته سفارة المملكة، سيساهم بلا شك في التخفيف إلى حد ما من معاناة ساكنة الأحياء التي تستهدفها المؤسسة في جنوب بوينوس آيريس.

ووفق آخر تقرير للمعهد الأرجنتيني للإحصاء، صدر في 2020، يعاني نحو 42 بالمائة من السكان في البلد الجنوب أمريكي من الفقر، بزيادة تقدر بـ 5ر6 بالمائة مقارنة ب 2019 بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء.