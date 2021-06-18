المغرب يحصد ثلاثا من “جوائز سندات رأس المال العالمية 2021”

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، أن المغرب فاز بثلاث جوائز في تصنيف “جوائز سندات رأس المال العالمية 2021”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بجائزة أفضل مصدر للسندات الدولية في إفريقيا، وجائزة ثاني أفضل م ص د ر ضمن فئة “الأسواق الصاعدة”، وجائزة أفضل مسؤول عن السوق المالية الدولية في إفريقيا.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الجوائز تكرس النجاح الملحوظ لقرض السندات الذي أصدره المغرب في 8 دجنبر 2020، والذي سجل عودة المملكة إلى فئة الدولار بعد غياب دام سبع سنوات.

وأكدت الوزارة أن هذا الإصدار، الذي كان يتعلق بـ 3 مليارات دولار، حقق نجاحا باهرا مع المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز دفتر أوامر الشراء 13.5 مليار دولار مسجلا، بذلك، معدل اكتتاب بأكثر من أربعة أضعاف، وهو ما مكن من الخروج بشروط تمويل مواتية جدا.

كما يؤكد هذا التتويج ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب وفي المؤهلات التي يزخر بها.

وقد تم تسليط الضوء على هذه المؤهلات في إطار الحملة الترويجية NetRoadshow التي أطلقتها الوزارة في أوساط المستثمرين، بمشاركة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

ومن خلال هذه الحملة الترويجية تم تسليط الضوء على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة ومرونة الإطار الماكرواقتصادي، ومدى الإصلاحات التي تم تنفيذها تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس.

وشكلت الحملة الترويجية NetRoadshow أيضا فرصة للمستثمرين للتعرف على التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها المغرب للحد من انعكاسات الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولتعزيز انتعاش الاقتصاد المغربي.

وتتمتع شركة Global Capital، التي يوجد مقرها في لندن، بسمعة دولية، لا سيما فيما يتعلق بتحليل المعاملات المالية في الأسواق المالية الدولية. وتقوم بإجراء تصنيفات سنوية، بناء على استطلاعات للسوق، لمختلف الفاعلين وفقا لقطاعات نشاطهم، مما يمكنهم من متابعة أدائهم.