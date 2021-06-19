الرياضة
حكيمي… العطلة قبل العروض
استهل أشرف حكيمي عطلته الصيفية، إذ نشر صورة لعشاقه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام». وعود حكيمي محبيه على نشر صوره بشكل مكثف في عطلته الصيفية، التي يقضيها مع مرافقته التونسية هبا عبوك، والتي تعمل عارضة أزياء. ومازال الكلام حول مستقبل حكيمي مكثفا في الصحف الإيطالية، التي ذكرتأكمل القراءة »
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