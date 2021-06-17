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ملف الصباح

86 ألف أسرة تقترض للاصطياف

منذ 54 دقيقة
البنوك تنوع عروضها وتقدم قروضا شاملة لتغطية تكاليف العيد والأسفار والدخول المدرسي شرعت البنوك وشركات التأمين في الكشف عن عروضها لتمويل الاصطياف، وتركز مؤسسات التمويل حملاتها الإشهارية على فصل الصيف، رغم أن دراسات أكدت أن المغاربة أصبحوا يسافرون طيلة السنة، وخلال عطل الدراسة، وفي فترات موسمية، مثل الإقبال الملحوظ الذيأكمل القراءة »


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منذ 54 دقيقة
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