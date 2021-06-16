استئناف الرحلات الدولية بمطار مراكش المنارة الدولي

حلت أولى الرحلات الجوية الدولية وعلى متنها مغاربة العالم، أمس (الثلاثاء) بمطار مراكش المنارة الدولي، في سياق إعادة الافتتاح الرسمي للمجال الجوي المغربي، بعد أشهر من الإغلاق، بسبب الأزمة الوبائية لكوفيد-19.

وتمت برمجة حوالي 15 رحلة جوية دولية خلال هذا اليوم، بمطار مراكش المنارة الدولي، أحد المطارات الرئيسية بالمملكة، مؤشرة بذلك لاستئناف الرحلات الجوية الدولية، بناء على المؤشرات الإيجابية للوضعية الوبائية بالمملكة وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، لاسيما بعد توسيع الحملة الوطنية للتلقيح.

ومن أجل تخليد استئناف الرحلات الجوية، أطلق المكتب الوطني المغربي للسياحة عملية “مرحبا بعودتك” الرامية إلى إتاحة استقبال حار للسياح المغاربة الأوائل العائدين إلى بلادهم. وهكذا، تم تنظيم مراسم استقبال خاصة عند النزول من الطائرة بمعية الفاعلين المتواجدين في الخطوط الأولى خدمة للسياح طيلة فترة مقامهم.

وقال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، “نحن سعداء باستقبال المسافرين من جديد، الذين جاؤوا لزيارة بلدنا الجميل. هذا الحفل يشكل طريقة لتخليد رمزي للجهود المبذولة من قبل السلطات الوطنية وفاعلي السياحة لإنعاش وإعادة الدينامية للقطاع السياحي”، مشيرا إلى أن “مجموع القطاع معبأ في كافة مكوناته” وأن “هذا الحفل يؤكد أن المغرب جاهز لاستقبال زواره في أفضل الظروف”.

من جانبه، تعبأ المكتب الوطني للمطارات من أجل ضمان الترتيبات والسلامة الصحية للمسافرين. وأوضح رئيس قسم الاستغلال بمطار مراكش المنارة، زكرياء حارثي، أنه من أجل ضمان السلامة الصحية ومسار آمن وسلس للمسافرين، وضع المكتب الوطني للمطارات تدابير تقوم على التنسيق الوثيق مع كافة الشركاء على مستوى المطار بغية تأمين عدد كاف من الموارد البشرية على مستوى نقط المراقبة، تمكن من تطبيق التباعد الجسدي وتفادي الاكتظاظ.

وبعد أن ذكر بأن استئناف الرحلات الجوية يتزامن مع إطلاق عملية “مرحبا 2021″، أكد حارثي أن مجموع مستخدمي المكتب الوطني للمطارات معبأون لضمان حسن سير هذه العملية والمساهمة في إنعاش القطاع السياحي بمراكش، الوجهة السياحية الوطنية الأولى.