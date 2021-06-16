“الصحة العالمية” تحذر من الوقوع في خدعة تراجع أرقام المصابين بكورونا

حذر تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من “الوقوع في خدعة تراجع أرقام المصابين بكورونا حول العالم”، مؤكدا أن التراجع العالمي في عدد الحالات يخفي زيادة مقلقة في الإصابات والوفيات في العديد من البلدان.

وقال جيبرييسوس “إن الزيادة الحادة في إفريقيا تثير القلق بشكل خاص، لأنها المنطقة الأقل وصولا إلى اللقاحات والتشخيصات والأكسجين”.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، بحسب مركز إعلام المنظمة، بأن متغيرات الفيروس الجديدة تتمتع بمعدلات انتقال عالية بشكل كبير على مستوى العالم.

وقال تيدروس “هذا يعني أن المخاطر قد زادت بالنسبة للأشخاص غير المحميي ن، وهم معظم سكان العالم. وفي الوقت الحالي، ينتقل الفيروس بشكل أسرع من التوزيع العالمي للقاحات”.

ورغم ترحيب تيدروس بإعلان دول مجموعة السبع التبرع بـ870 مليون جرعة لقاح، أكد مدير عام الصحة العالمية لقادة الدول السبع أنه من أجل القضاء على جائحة كوفيد-19، يجب أن يكون الهدف المشترك تطعيم 70 في المائة على الأقل من سكان العالم بحلول تاريخ القمة المقبلة في ألمانيا العام المقبل.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية دعت جميع البلدان إلى تنفيذ جميع تدابير الصحة بطريقة تزيد من المنافع الصحية مع تقليل الأثر الاجتماعي.