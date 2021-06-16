برقية تهنئة من الملك إلى نفتالي بينيت بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء إسرائيل

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لنفتالي بينيت، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء بدولة إسرائيل.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي، بمناسبة انتخابكم رئيس وزراء دولة إسرائيل، أن أعرب لمعاليكم عن أحر تهانئي وأخلص متمنياتي بكامل التوفيق في مهامكم السامية”.

وأضاف جلالة الملك في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على مواصلة دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة لخدمة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يضمن لكافة شعوب المنطقة العيش جنبا إلى جنب، في أمن واستقرار ووئام”.