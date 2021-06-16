حوادث
إيقاف خطيب متهم بمحاولة اغتصاب قاصر
تمكنت عناصر الشرطة القضائية باليوسفية من إيقاف خطيب جمعة ومقتصد بإحدى المدارس القرآنية، مساء أول أمس (الاثنين)، يواجه تهمة محاولة اغتصاب طفل قاصر يتابع دراسته بالمؤسسة نفسها. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن التحقيق الذي باشرته عناصر الشرطة تحت إشراف النيابة العامة انتهى بإيقاف المتهم، البالغ من العمر 30 سنة،أكمل القراءة »
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