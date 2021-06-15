وطنية
نواب “يستنجدون” بوزراء في نهاية ولايتهم
المالكي يحذر من تحويل مجلس النواب إلى فضاء لجني مكاسب كثف برلمانيون، على بعد خطوات من نهاية ولايتهم، من الاتصالات مع مسؤولين حكوميين، بحثا عن الاستفادة من خدمات مختلفة، خصوصا مع وزراء يبحثون عن عقد شركات مع رؤساء مجالس يشغلون في الوقت نفسه، مسؤولية نيابية. ونبه حبيب المالكي، رئيس مجلسأكمل القراءة »
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