الرياضة
30 مليونا للاعبي منتخب القاعة
لقجع خيرهم بين التوصل بالمبلغ أو شقة توصل لاعبو المنتخب الوطني داخل القاعة بمكافأة التتويج بلقب كأس العرب، عقب الإطاحة بالمنتخب المصري في المباراة النهائية بأربعة أهداف لصفر. وتسلم كل لاعب 300 ألف درهم، نظير الفوز باللقب العربي، الأول من نوعه، إضافة إلى منح متفاوتة القيمة بالنسبة إلى الطاقم التقنيأكمل القراءة »
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