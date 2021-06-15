مجتمع
“سيتي باص” بسيدي بنور
أسفرت عملية افتتاح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الخاص بصفقة تدبير قطاع النقل الحضري بسيدي بنور، عن فوز شركة “سيتي باص” الفاعل الوطني الرائد في النقل الحضري في المدن وضواحيها. وأكد فوزي سير، رئيس المجلس الجماعي لأولاد بوساكن ورئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات “الافق الأخضر”، أنه من المتوقع، بعد مصادقة وزارةأكمل القراءة »
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