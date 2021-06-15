الرياضة
بني ملال ينتقد التحكيم
انتقد أعضاء المكتب المديري لرجاء بني ملال، تحكيم مباراة الفريق أمام وداد فاس، نهاية الأسبوع الماضي، لحساب الدورة 26 من بطولة القسم الثاني، وآلت نتيجتها للزوار بهدف لصفر. وعاتب أعضاء المكتب المسير لرجاء بني ملال حكم الوسط، بدعوى تغاضيه عن الإعلان عن أربع ضربات جزاء واضحة. ورغم الحيف الذي لحقه،أكمل القراءة »
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