مجتمع
بنموسى يبحث عن نماذج تنموية محلية
اعتبر شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن زيارته لجهة بني ملال خنيفرة، الجمعة الماضي، تندرج في إطار تنفيذ البرنامج التواصلي مع الفاعلين بالجهات تنفيذا للتوجيهات الملكية، وعقد لقاءات حوارية مع مختلف الفاعلين للوقوف على مختلف التصورات لتفعيل نموذج أمثل للتنمية في بلادنا. وقدم شكيب بنموسى عرضا، في لقائهأكمل القراءة »
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