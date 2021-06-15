الأولى
آليات للدرك لتهريب المخدرات
خبرات تقنية أسقطت “ليوتنان” بمراكش ومساعدين أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الماضي، بإيداع خمسة مسؤولين بالدرك الملكي رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 2، وذلك للتحقيق معهم في جرائم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمشاركة في ذلك وإفشاء أسرار مهنية والارتشاءأكمل القراءة »
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