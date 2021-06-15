ملف عـــــــدالة
قتل معتقل يورط ضابطا وشرطيا
عرفت محاكم الجديدة أخيرا، مناقشة عدد من الملفات المتورط من خلالها، أمنيون بمختلف رتبهم، إضافة إلى متابعة آخرين إما في حالة سراح أو اعتقال في قضايا جنحية أوجنائية، تتعلق بالتزوير أو جنايات خطيرة وصلت إلى حد تورطهم في القتل. ومن بين الملفات المعروضة على غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، والتيأكمل القراءة »
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