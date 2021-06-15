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مجتمع

مرض نادر ينخر جسد طالبة

منذ 59 ثانية
تعيش عائلة أملاح بظهر السوق/ مرنيسة البعيدة ب55 كيلومترا عن مدينة تاونات، مأساة حقيقة لم تجد لها حيلة ومنها مخرجا بسبب إصابة ابنتها الطالبة بمرض نادر، أنهك جسدها وأثقل كاهل والديها ماديا وحرك أطماع منعدمي ضمير استغلوا ظروفها الاجتماعية للنصب والاحتيال عليها. ليس لأب لمياء العون بثانوية عبد الكريم الخطابي،أكمل القراءة »


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منذ 59 ثانية
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