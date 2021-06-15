ملف عـــــــدالة
أقديم: المساواة في تطبيق القانون
> كيف تعامل المشرع مع القضايا التي يتورط فيها أفراد الأمن أو الدرك أو الجمارك؟ > أولا روح الدستور المغربي نصت على المساواة بين جميع الأفراد في تطبيق القانون، والمشرع أكد في مجموعة من الفصول الجنائية على معاقبة كل من تجاوز القانون خصوصا الأشخاص الذين يوجدون في مراكز حساسة ولهمأكمل القراءة »
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