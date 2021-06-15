حوادث
سرقة حاسوب لقاح كورونا
العملية تمت داخل مركز صحي نتج عنها توقف التلقيح وكمين أطاح بالمتهم تسبب ذو سوابق، أخيرا، في توقف عملية تلقيح مواطنين بمركز صحي بإقليم الجديدة، بعد أن نفذ عملية سطو هوليودية، استهدفت حاسوبا خاصا ببيانات التلقيح، قبل أن تنجح عناصر الدرك في اعتقاله واستعادة الحاسوب. ووجد الموقوف نفسه أمام متابعةأكمل القراءة »
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