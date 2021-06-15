fbpx
الرياضة

قدس تازة يصعد إلى القسم الأول هواة

منذ 58 ثانية
تمكن فريق قدس تازة من تحقيق الصعود إلى القسم الأول هواة لكرة القدم بعد فوزه على اتحاد تاونات، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر أول أمس (الأحد)، ضمن الدورة 26 في شطر الشمال الشرقي ببطولة القسم الثاني هواة. وكان الفريق التازي يحتاج إلى نقط الفوز في هذه المباراةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 58 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى