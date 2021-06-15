الرياضة
قدس تازة يصعد إلى القسم الأول هواة
تمكن فريق قدس تازة من تحقيق الصعود إلى القسم الأول هواة لكرة القدم بعد فوزه على اتحاد تاونات، بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر أول أمس (الأحد)، ضمن الدورة 26 في شطر الشمال الشرقي ببطولة القسم الثاني هواة. وكان الفريق التازي يحتاج إلى نقط الفوز في هذه المباراةأكمل القراءة »
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